08 февраля 2018, 17:55
Брижит Бардо попросила Путина пресечь истребление бездомных животных перед ЧМ-2018
Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо направила письмо президенту РФ Владимиру Путину, посвященное ситуации с бездомными животными в России. Послание поступило в парижское бюро ТАСС.
Бардо обратила внимание на сообщения, согласно которым в преддверии чемпионата мира по футболу в России запланирован массовый отлов и уничтожение бездомных собак и кошек.
По словам Бардо, стерилизация этих животных является гораздо более эффективной, дешевой и гуманной мерой.
Также актрису взволновало действие российских притравочных станций, в которых, по ее словам, «беспомощные животные содержатся в тесных клетках, откуда выходят только для того, чтобы быть разорванными на куски дрессированными собаками».
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