СМИ узнали о визите Александра Бастрыкина в Дагестан

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прилетел в Дагестан, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в правительстве республики.

«Глава Следственного комитета прилетел в регион для осуществления контроля за рядом резонансных дел, которые были возбуждены в следственном управлении СКР по Республике Дагестан», — рассказал собеседник издания в СК.

О том, что Александр Бастрыкин уже провел встречу с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, сообщает ТАСС.

Темой для обсуждения стали «последние события, связанные с арестом высокопоставленных чиновников», информирует РИА Новости.