Демократы и республиканцы США приняли соглашение по бюджету

Лидеры республиканского и демократического большинства в сенате США Митч Макконелл и Чак Шумер объявили о достижении договоренности по бюджету. Компромиссное решение предусматривает увеличение расходов на оборону и некоторые соцпрограммы на ближайшие два года, сообщает Reuters.

В рамках договоренности Пентагон получит 300 млрд долларов, дополнительное финансирование составит 160 млрд долларов, в том числе уже в этом году 80 млрд долларов.

Сенаторы также договорились разделить вопрос о детях иммигрантов и споры по бюджетным расходам по основным статьям. Кроме того, было решено снять ограничения на уровень госдолга до марта 2019 года.

Президент США Дональд Трамп поддержал принятое соглашение. По его мнению, увеличение расходов поддержит военных.

The Budget Agreement today is so important for our great Military. It ends the dangerous sequester and gives Secretary Mattis what he needs to keep America Great. Republicans and Democrats must support our troops and support this Bill!