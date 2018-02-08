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08 февраля 2018, 10:51
Госдума Олимпийские игры

В Госдуме предложили выплатить отстраненным от Игр спортсменам по 10 зарплат

Госдума РФ
Госдума РФ
Фото: tymysov.ru

В Госдуму поступил законопроект о единовременной выплате российским спортсменам, которых не пригласили на Олимпийские игры в Южную Корею, в размере десяти их средних зарплат.

Об этом ТАСС сообщил автор инициативы, член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Такие же выплаты парламентарий предлагает установить для российских паралимпийцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение провести альтернативные соревнования для членов олимпийской сборной, не получивших приглашения МОК. Призовые для них будут такого же размера, как для призеров, завоевавших медали на Играх в Южной Корее.

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