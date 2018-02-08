В ЦСР предложили открыть для судей специальное учебное заведение

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предложили создать специальное учебное заведение для будущих судей. В посвященном совершенствованию судебной системы докладе ЦСР судей предлагается, в числе прочего, обучать основам психологии, этики, риторики и экономики.

В документе, составленном специалистами ЦСР совместно с экспертами Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, отмечается высокое количество респондентов, критически относящихся к работе судов. По данным Фонда «Общественное мнение», их количество с 2004 года возросло до 46%. В ЦСР считают, что низкий уровень доверия связан с кадровыми проблемами.

«К отрицательным последствиям следует отнести ограниченность "юридического опыта" и "сокращенную юридическую подготовку"», — указывают авторы доклада.

Эксперты считают, что на подготовку судей следует отвести не менее года. Курсы предлагается проводить в особом Федеральном центре подготовки судей и автономно от власти, для чего головной кампус предлагается открыть в Санкт-Петербурге. Дополнительные филиалы могут открыться в Екатеринбурге и Владивостоке.

Создание нового учебного спецзаведения предлагается возложить на Верховный и Конституционный суды, а также наиболее авторитетных представителей экспертного юридического сообщества. Финансировать обучение судей в ЦСР предложили за счет бюджета или кредитных средств.