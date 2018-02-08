Российская сборная начала ОИ-2018 с проигрыша США

За сутки до официального начала Олимпиады в Пхёнчхане в соревнованиях по керлингу российская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграла американцам со счетом 3:9, сообщает Федерация керлинга России.

«Все зависело от первого броска. Соперник позволял исправиться, но наши ошибки были такими, что шансов не осталось. К матчу с Норвегией, надеюсь, восстановимся», — заявил тренер сборной России по керлингу Василий Гудин.

Брызгалова и Крушельницкий объяснили свое поражение тем, что встречались с американской парой один раз. По их словам, они не почувствовали лед и игра совсем не получилась.

«Вначале было волнение, но потом прошло. Случился град ошибок, который ничем не объяснить. Сейчас проведем работу над ошибками, обсудим игровые моменты, чтобы улучшить нашу игру», — заявили они.

В соревнования по керлингу по круговой системе встретятся восемь команд, борьбу за медали продолжат в плей-офф четыре лучшие команды. Матч россиян со сборной Норвегии, которая уже обыграла команду Франции со счетом 9:6, состоится вечером 8 февраля.