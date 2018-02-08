Основателя «Додо Пиццы» дважды допросили из-за найденных в заведении наркотиков

Собственника сети пиццерий «Додо Пицца» Федора Овчинникова дважды вызвали на допрос в полицию по делу о сбыте наркотиков через его заведения. Об этом предприниматель рассказал на своей странице в Facebook.

На допросах Овчинников присутствовал в качестве свидетеля. В ходе первого допроса ему сообщили, что в нескольких пиццериях сети, принадлежащих его московскому партнеру-франчайзи были найдены «закладки» с наркотиками.

Также бизнесмен узнал о заявлении от некой Екатерины Прониной, которая указывала, что через пиццерии сети торгуют запрещенными веществами. А Овчинников вместе со своими партнерами, по ее словам, прикрывает поставки наркотиков из стран Латинской Америки.

В итоге было заведено дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах».

Выяснилось, что Екатерина Пронина — это имя бизнес-партнера одной из пиццерий сети. Она заявила VC.ru, что заявление в полицию не подавала.

«Подпись там не моя, она сфабрикована, просто взяли фамилию кого-то из инвесторов. Это происки кого-то из конкурентов, к кому-то попала информация с нашими данными», — сказала предпринимательница.