Суд опубликовал фрагмент разговора Белых о передаче ему денег

Пресненский суд Москвы опубликовал подробное пояснение по поводу приговора, вынесенного бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

В нем суд приводит факты, которые послужили доказательствами получения губернатором взятки от предпринимателя Юрия Зюдхаймера (Судгаймера). А также контраргументы защиты.

В частности, дана расшифровка аудиозаписи от 24 июня 2016 года, на которой, как сообщает суд, Зюдхаймер говорит о передаче Белых 150 тысяч евро.

Зюдхаймер. Там бутылочка вина хорошего, и тут вот это…

Белых. Угу.

Зюдхаймер. Извини, что мелкими.

Белых. Спасибо. Угу.

Зюдхаймер. Мое обещание.

Белых. Спасибо большое.

«Белых Н. Ю. заглядывал в общий пакет, пакет с деньгами трогал руками», — отмечается в сообщении суда.

За взяточничество суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере более 48 млн рублей. Защита Белых подала апелляцию на приговор. Сам экс-губернатор настаивает на своей невиновности.