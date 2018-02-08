CAS завершил рассмотрение 47 апелляций российских спортсменов и тренеров

Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне завершил рассмотрение апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на зимние Игры в Пхёнчхане.

Об этом сообщил адвокат российских спортсменов Филипп Берч. По его словам, решение будет вынесено в течение 24 часов, передает ТАСС.

«В ближайшие 24 часа мы получим решение, надеюсь, оно будет положительным», — отметил защитник.

В числе спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду, — олимпийские чемпионы России: Антон Шипулин (биатлон), Виктор Ан (шорт-трек), а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

Двое тренеров и 13 спортсменов, чьи апелляции рассматривает CAS, были пожизненно дисквалифицированы МОК из-за нарушения антидопинговых правил.

Олимпийские игры пройдут уже начались. Церемония открытия пройдет 9 февраля.