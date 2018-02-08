В России впервые освобожден пожизненно осужденный

Анвар Масалимов, осужденный в 1991 году за убийство при отягчающих обстоятельствах, вышел на свободу из колонии «Полярная сова», пишет «Московский комсомолец».

63-летний мужчина был приговорен к смертной казни, но в 1998 году указом президента России Борис Ельцина смертная казнь была заменена ему на пожизненный срок лишения свободы.

Масалимову, который еще до вынесения смертного приговора отсидел 15 лет за другое убийство, удалось добиться исключения из дела указания на признание его особо опасным рецидивистом и на отягчающее ответственность обстоятельство — совершение преступления в нетрезвом виде. Его дело переквалифицировали из убийства при отягчающих обстоятельствах на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Наказание от этого не изменилось — срок так и остался пожизненным. Однако затем президиум Вологодского областного суда освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного».

В колонии Масалимов утверждал, что станет монахом, однако оказавшись на свободе, он заявил священнику храма Святителя Дмитрия Ростовского в Москве, с которым переписывался на зоне, что собирается нанять адвокатов и добиться от государства компенсации за то, что «пересидел».