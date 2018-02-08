Эксперты сообщили о хакерской атаке на Минобороны России

Российская компания Positive Technologies, работающая в сфере информационной безопасности, в 2017 году выявила ряд кибератак, направленных в том числе на Минобороны РФ.

Как сообщает РБК со ссылкой на отчет компании, злоумышленники заражали компьютерные сети оборонных и промышленных предприятий при помощи фишинга — рассылки писем с вредоносным ПО.

Темами писем указывались «компенсация военнослужащим за аренду жилья» и «повышение зарплаты военнослужащим». Для рассылки использовались адреса, замаскированные под адреса Минобороны: mo_mil@mail.ru и mo.belo@bk.ru.

Хакерская группировка, получившая название SongXY, атаковала 17 компаний из России, Белоруссии, Украины, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Японии, Монголии и США.