В ЦИК рассказали о доходах Собчак и Сурайкина

ЦИК России опубликовал на своем сайте справки о доходах кандидатов на президентские выборы Ксении Собчак (выдвигается от «Гражданской инициативы») и Максима Сурайкина («Коммунисты России»).

Согласно представленным данным, в 2011-2016 годах Собчак заработала в общей сложности около 404 млн рублей.

Также на ее имя открыты 28 счетов в банках. Там лежат 417 млн рублей.

Кроме того у Собчак есть инвестиционный пай в «Управляющей компании Альфа-Капитал» в размере 1,5 млн рублей.

Ее супруг актер Максим Виторган за то же время заработал 10,3 млн рублей, у него на счетах в банках лежит почти 4 млн рублей.

В свою очередь, Сурайкин заработал в 2011-2016 годах более 26 млн рублей. На счетах в банках у него хранится более 52 млн рублей.