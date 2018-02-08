Керимов снова прибыл в Москву

Представитель Дагестана в Совете Федерации Сулейман Керимов вновь прилетел в Москву из Франции, где его подозревают в отмывании денег и уходе от уплаты налогов.

По словам источника РБК, близкого к сенатору, а также источника в Совете Федерации, в столицу Керимов приехал по делам, касающимся обвинений во Франции.

В России он может встретиться с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщил один из собеседников.

Во Франции Керимов был арестован, а затем отпущен из-под ареста под залог в 40 млн евро. Для выезда за пределы Франции ему нужно получать разрешение у местных правоохранительных органов. Это уже вторая поездка сенатора в Москву после ареста.

До этого он посещал Россию в январе, тогда тоже встречался с Матвиенко.

Французские власти обвиняют Керимова в покупке вилл на Лазурном Берегу по заниженным ценам на подставные лица.