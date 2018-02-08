Целью поездки Керимова в Россию может стать покупка банка «Возрождение»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, получивший разрешение от французских правоохранительных органов приехать в Москву, мог прибыть в столицу для переговоров по покупке банка «Возрождение».

«Можем подтвердить факт ведения переговоров о покупке банка "Возрождение". Действительно, идет due diligence [комплексная юридическая оценка], по окончании которого будет принято решение», — сообщил «Интерфаксу» представитель фонда Керимова Bonum Capital Антон Аверин.

До этого Керимов не имел долях в банках, отмечает агентство.

Согласно предписанию ЦБ, нынешние собственники «Возрождения» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны до середины февраля снизить свою долю в банке до 10%. Другой банк братьев Промсвязьбанк находится на санации ЦБ.

Керимов был арестован во Франции по подозрению в уходе от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном Берегу. Он был отпущен из-под стражи под залог в 40 млн евро. Для путешествий в Россию сенатору требуется получать специальное разрешение.