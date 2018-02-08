Кириенко готов стать наставником для двух финалистов «Лидеров России»

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что готов стать наставником для двух финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», решающий этап которого в эти дни проходит в Сочи, сообщает ТАСС.

Кириенко отметил: «С учетом сегодняшней загрузки двух точно. Про третьего буду крепко смотреть, только если кто-то очень сильно заинтересует, потому что это требует большого количества времени».

Замглавы президентской администрации пояснил, что «если берешь на себя ответственность (наставничества — прим. "Полит.ру"), этому человеку надо уделять много времени, а время у меня самый тяжелый ресурс, с ним совсем плохо».

Подчеркнув, что формат работы с финалистами конкурса каждый наставник будет выбирать самостоятельно, Сергей Кириенко отметил: «По уму, самая хорошая история — это очная встреча, занимающая несколько часов, два-три часа, хотя бы раз в два месяца. Все остальное — это электронная почта или любые другие варианты электронной коммуникации, телефон, но это требует, особенно на старте, нескольких глубоких встреч, по несколько часов. Понимаю, по своему росатомовскому опыту, это может и три часа занимать, и четыре».

Сергей Кириенко также заявил, что не исключает, что кто-то из финалистов конкурса может перейти на работу в администрацию президента РФ.

Напомним, финал конкурса «Лидеры России» завершится 11 февраля. Из 300 финалистов выберут 100 человек, которые получат самые высокие показатели индивидуального рейтинга, сложившегося из оценок прохождения заданий. Победители получат право на участие в программе наставничества, а также грант на миллион рублей для продолжения профильного образования.