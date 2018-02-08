08 февраля 2018, 17:29
Apple столкнулась с утечкой исходного кода
Неизвестные выложили в открытом доступе исходный код программы iBoot — загрузчика операционной системы iOS, на которой работают гаджеты компании Apple. Код появился на ресурсе GitHub, но впоследствии по настоянию Apple был удален, пишет Motherboard.
Программисты подтвердили подлинность кода и то, что он принадлежит к iOS 9 (актуальная сейчас версия операционки iOS 11).
При этом некоторые файлы загрузчика выложены не были.
Однако и оставшиеся файлы позволяют найти уязвимости в iOS, чтобы попытаться взломать систему.
Как заявил Джонатан Левин, автор книг, посвященных операционным системам iOS и Mac OSX, «это самая большая утечка в истории» Apple.
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