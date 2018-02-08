Apple столкнулась с утечкой исходного кода

Неизвестные выложили в открытом доступе исходный код программы iBoot — загрузчика операционной системы iOS, на которой работают гаджеты компании Apple. Код появился на ресурсе GitHub, но впоследствии по настоянию Apple был удален, пишет Motherboard.

Программисты подтвердили подлинность кода и то, что он принадлежит к iOS 9 (актуальная сейчас версия операционки iOS 11).

При этом некоторые файлы загрузчика выложены не были.

Однако и оставшиеся файлы позволяют найти уязвимости в iOS, чтобы попытаться взломать систему.

Как заявил Джонатан Левин, автор книг, посвященных операционным системам iOS и Mac OSX, «это самая большая утечка в истории» Apple.