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08 февраля 2018, 00:00
Мемория

Мемория. Иван Иванов-Вано

Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин за работой
Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин за работой
tvkultura.ru

8 февраля 1900 года родился режиссер Иван Иванов-Вано, один из основателей советской мультипликации.

 

Личное дело

Иван Иванов-Вано (1900-1987) родился в крестьянской семье выходцев из Калужской губернии, приехавшей в Москву на приработки и поселившейся на Манежной площади, в те годы заселенной бедняками. Иван был самым младшим из четырех выживших детей.

Его отец работал сапожником и вскоре после рождения Вано покинул семью. Мать Елизавета Митрофановна, неграмотная крестьянка, чтобы прокормить себя и детей стирала и чинила белье в купеческих семьях, при этом брала сына с собой. Через некоторое время  мальчика взяла на воспитание старшая сестра Евдокия. Ее муж, художник Константин Спасский, оказал на него большое влияние.

Уже малых лет Иванов увлекся кукольным театром, для которого сам рисовал и делал декорации. Представления разыгрывал дома. «Сценой» было пространство лежанки русской печи,  занавесом — старое лоскутное одеяло, в роли «софитов» выступали церковные лампадки и восковые свечи. Куклы же были плоскими, вырезанными из картона и бумаги.

Репертуар юного режиссера уже тогда составляли классические произведения: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Садко».

В результате, окончив всего два класса церковно-приходской школы, Иван в 14 лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (с 1920 года — ВХУТЕМАС), где и преподавал Спасский.

Вначале Иванов-Вано обучался у В. А. Фаворского, затем перешел на курс И. И. Машкова. В 1923 году он окончил училище, после чего Владимир Сутеев пригласил его в Государственную школу кинематографии (ныне – ВГИК), где группа зачинателей советской мультипликации, тогда совсем еще молодые 3. Комиссаренко, Ю. Меркулов и Н. Ходатаев  двигали прямо под станком вырезные фигурки, снимая свои первые мультипликационные фильмы. «Здесь было что-то от обряда посвящения в масоны, таинственность, темнота, предвкушение чуда. Ему дали сделать бумажную заготовку — самому, и разрешили — самому же — снять свой персонаж на пленку. По кадру. Он снял, и чудо свершилось: человечек, ненастоящий, бумажный, нарисованный человечек задергался, замахал руками, побежал. Как живой. Невероятно! Удивлению и восторгу, прямо-таки бешеному, не было конца. <…> И в этом собственноручном изготовлении персонажа и собственноручном же его одушевлении открылась неожиданная романтика, очарование, которое так и не развеялось потом, осталось на всю жизнь. Мультипликация получила еще одного добровольного пленника», - писала о его приходе в мультипликацию Н. Абрамова.

Тогда, на первых порах, Иванов-Вано не думал еще ни о каких самостоятельных фильмах – его захватывал сам процесс изготовления персонажа и своеобразной игры с ним в попытке его «оживить».

В качестве одного из художников Иванов-Вано участвовал в создании первого советского мультфильма «Китай в огне» (1925). Мультфильмы, которые Иванов-Вано делал вместе с сокурсниками по ВХУТЕМАСу, отличал особый авангардистский стиль тех лет, основанный на школе конструктивизма. Фильмы снимали при помощи самодельных станков. Параллельно с работой над мультфильмами Иванов иллюстрировал книги и обложки спортивных журналов, рисовал эскизы театральных костюмов.

В 1927 году Иванов-Вано примкнул к коллективу студии «Межрабпомфильм», где уже профессионально занялся мультипликацией.

В качестве художника он участвовал в создании одного из самых известных раннесоветских фильмов в технике рисованной мультипликации «Каток» (1927). Также попробовал себя в качестве режиссера-постановщика, сняв мультфильм «Сенька-африканец», который стал первым советским мультипликационным фильмом для детей.

Поставленный Ивановым-Вано совместно с Д. Черкесом и Ю. Меркуловым в 1927 году по мотивам сказок К. Чуковского фильм получился необыкновенно зрелищным. В нем оживали слон, крокодил и жираф. События разворчивались и на земле, и в воздухе, а действие перебрасывалось из Москвы в Африку и обратно. Особенное впечатление на зрителей производили соединение живой натуры, комбинированных съемок и мультипликации.

Совместно с художником Вадимом Лазурским Иванов-Вано изготовил мультипликационную заставку для кинокомедии «Веселые ребята», мгновенно ставшей невероятно популярной.

В 1936 году Иванов-Вано окончил трехмесячные курсы повышения квалификации при «Союзмультфильме» и вскоре стал одним из ведущих режиссеров студии. Также он рисовал диафильмы – очень популярное в то время развлечение.

В 1939 году Иванов был уволен с «Союзмультфильма» за опоздание. Отправившись домой, он по дороге встретил в трамвае режиссера Льва Кулешова, занимавшего в то время пост профессора ВГИК. Кулешов предложил ему организовать отделение по подготовке художников-мультипликаторов при художественном факультете института. В том же году был набран первый курс, состоявший, правда, всего из четырех человек. Вскоре Иванов-Вано был восстановлен на студии.

В 1941 году после начала войны вместе с «Союзмультфильмом» Иванов-Вано был эвакуирован в Алма-Ату, где продолжил режиссерскую и преподавательскую деятельность. В 1943 году киностудия вернулась в Москву, а уже в 1944 году начался новый набор на кафедру ВГИК под его руководством.

В 1952 году Иванов-Вано получил звание профессора. В 1951 году был принят в члены ВКП(б). В 1957 году получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 1960 году режиссер оставил рисованную мультипликацию и перешел в Объединение кукольных фильмов, где поставил целый ряд картин, экспериментируя с различными техниками и стилями - лубок, иконопись, фресковая живопись, дымковская игрушка, кружева, русский авангард и даже стереоскопия.

В 1970 году получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых — за мультипликационные фильмы «В некотором царстве…» (1957), «Левша» (1964), «Времена года» (1969).

В 1985 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР.

Иван Иванов-Вано умер 25 марта 1987 года в Москве после болезни на почве нервного заболевания (у него были поражены нервные окончания и один за другим отказывали органы). Похоронен на Новодевичьем кладбище.

 

 
Иван Иванов-Вано
Wikipedia

Чем знаменит

Иван Иванов-Вано создал отечественную школу мультипликации. На его мультфильмах выросло не одно поколение советских детей. Как режиссер Иванов-Вано поставил рекордное для СССР количество полнометражных мультфильмов. При этом большинство его работ было выполнено по мотивам русских народных или литературных сказок - «Конёк-Горбунок», «Гуси-лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»,  «Снегурочка», «Двенадцать месяцев» и т.д.

Многие фильмы режиссера были удостоены высоких международных премий. Вместе с Федором Хитруком он часто представлял Советский Союз на международных собраниях, в частности, в Международной ассоциации мультипликационного кино (АСИФА), которая была создана в том числе и по его инициативе.

Почти полвека возглавлял мастерскую анимационного фильма во ВГИКе.

 

О чем надо знать

Первый же полнометражный фильм «Конек-горбунок» (1947), снятый режиссером вскоре по окончании войны, был выдвинут на соискание Сталинской премии третьей степени, но не понравился членам комиссии. Зато мультфильм был высоко оценен Уолтом Диснеем, который разослал его по своим студиям в качестве учебного пособия.

Сам же Иванов-Вано не жаловал диснеевский тип мультипликации и, начиная с «Мойдодыра» (1939), старался всячески дистанцироваться от него в сторону классического и народного стиля.

 

Прямая речь

О кукольной мультипликации: «В последние годы я понял, что кукольная мультипликация таит множество еще не использованных возможностей. Я очень долго приглядывался, присматривался, изучал метод съемок и конструкции кукол, а потом решился и перешел в Объединение кукольных фильмов. Мне казалось, что именно там я смогу осуществить свое давнишнее желание экранизировать "Левшу" Лескова. Конечно, я мог бы этот фильм поставить и в графической мультипликации, но тогда мой замысел не осуществился бы полностью. Производство рисованного фильма с его поточным методом работы, изготовлением разными художниками нескольких тысяч рисунков не позволило бы мне использовать богатый народный орнамент на костюмах персонажей, в декорациях и в реквизите. А между тем именно в этом и заключалась особенность задуманного мною изобразительного решения "Левши", в основу которого положен русский лубок и гравюры первой половины XIX века».

Юрий Норштейн о работах Иванова-Вано: «С точки зрения искусствоведческой механики, его можно было бы назвать формалистом, он не боялся экспериментировать. Таким режиссерским экспериментом был Конек-Горбунок, ставший классикой. В нем Иванов-Вано соединил все: любовь к русской культуре, поэзии, знание профессии, хорошее владение всем арсеналом мультипликации того времени. Он превратил диснеевскую технологию в мощное мероприятие — русский фильм. Здесь была, конечно, и заслуга художника, Льва Мильчина, с которым он не расставался всю жизнь Последней их работой стала Сказка о царе Салтане. Это был идеальный тандем — неуемная натура, человек-воин, фанатик, тиран Вано и интеллигент до мозга костей, не позволявший себе ничего лишнего, но все понимающий, острый до гротеска Мильчин».

6 фактов об Иване Иванове-Вано

  • Прозвище Вано, ставшее впоследствии частью фамилии, Иван получил от родителей.
  • По воспоминаниям родных и коллег, Иванов-Вано был хорошо развит физически. Он профессионально увлекался баскетболом (в 1924 году даже выступал за сборную РСФСР), боксом, футболом, хоккеем с мячом и теннисом.
  • Иванов-Вано любил русскую природу,  хорошо знал, как называются разные породы трав и деревьев и где они произрастают. Был заядлым грибником, увлекался зимней подледной ловлей.
  • Иванов-Вано был награжден орденами Ленина (1980), Октябрьской Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени (1944; 1948).
  • Режиссер мультипликационного кино Станислав Соколов объяснял резкую смену интересов Иванова-Вано от традиционной мультипликации к экспериментам с кукольными фильмами тем, что Иванов-Вано серьезно поругался с администрацией киностудии, перенес инфаркт и был «сослан» на студию кукольной мультипликации в качестве художественного руководителя
  • В 1950 году Иванов-Вано издал книгу о мультипликации «Рисованный фильм», а спустя 30 лет - в 1980 году — книгу-мемуары «Кадр за кадром».

 

Материалы об Иване Иванове-Вано:

Воспоминания современников об Иванове-Вано

Иван Петрович Иванов-Вано. Биографическая справка

Статья об Иване Иванове-Вано в Википедии

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