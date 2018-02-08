В Москве арестован глава «Индустриального союза Донбасса»

Басманный суд Москвы отправил под арест до 5 апреля крупного украинского бизнесмена Олега Мкртчана, передает ТАСС.

Мкртчан является гендиректором второй по величине металлургической корпорации Украины «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), ранее он также владел футбольным клубом «Кубань».

Предпринимателя обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как заявил «Украинской правде» депутат Верховной Рады Сергей Тарута, Мкртчан обвиняется в растрате средств, предоставленных государственными банками.

«Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ», — сообщил парламентарий.

В «Индустриальный союз Донбасса» входят украинские Алчевский металлургический комбинат, «Алчевсккокс», Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского, а также ISD-Dunaferr в Венгрии и ISD-Huta Chestochowa в Польше.