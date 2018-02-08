Мутко подтвердил расследование ФИФА в отношении двух российских футболистов

Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил о допинговом расследовании, которое ведет Международная федерация футбола (ФИФА) в отношении российских футболистов Руслана Камболова (полузащитник казанского «Рубина») и Ивана Князева (защитник екатеринбургского «Урала»). Об этом пишет ТАСС.

По словам Мутко, речь идет только о них, Российский футбольный союз (РФС) предметом расследования не является.

«Это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет», — добавил вице-премьер.

Виталий Мутко подчеркнул, что РФС сотрудничает с ФИФА, в союзе создана специальная группа для ведения расследования.

«Мы все выдержим, не волнуйтесь, это все звенья одной цепи. Когда наших футболистов обвиняют на основании каких-то переписок или дневников бывшего директора лаборатории, это выглядит смешно. Есть пробы, информация, когда они брались, перепроверяйте их, если что-то находят, человек наказывается», — добавил он.