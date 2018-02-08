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08 февраля 2018, 10:57
биология медицина онкология

Изменения в диете могут предотвращать метастазирование опухолей

Впервые аспарагин был выделен из спаржи
Впервые аспарагин был выделен из спаржи
Pixabay

Исследование, проведенное на лабораторных мышах, показало, что при рационе с высоким содержанием аспарагина рак молочных желез проявляет более сильную способность к метастазированию. Авторы работы полагают, что этот результат следует учитывать в диете, чтобы снизить риск распространения опухолей и у людей.

Аспарагин – одна из аминокислот, он входит в состав ряда важных белков в человеческом организме. При этом в отличие от «незамениных аминокислот», которые должны поступать в организм человека с пищей, необходимое количество аспарагина синтезируется самим организмом из щавелевоуксусной кислоты. Но некоторые пищевые продукты тоже содержат много аспарагина. К ним относится спаржа, из которой это вещество было впервые выделено учеными, некоторые другие овощи, а также мясные и молочные продукты.

Международная команда специалистов по раку из Великобритании, США и Канады изучала мышей с агрессивной формой рака молочной железы. Как правило, в течение нескольких недель у этих мышей появлялись вторичные опухоли в других органах, а спустя несколько месяцев они умирали. Эксперимент показал, что, когда ученые уменьшали содержание аспарагина в пище мышей, их опухоли молочных желез давали значительно меньше метастазов в мозг и в легкие по сравнению с контрольной группой. Еще более эффективным способом оказалось применение L-аспарагиназы – фермента, который вызывает распад молекул аспарагина. Авторы работы также изучили данные об опухолях у человека и обнаружили, что опухоли, продуцирующие максимальное количество аспарагина, чаще образуют метастазы и несут больший риск смерти пациента. Это верно не только для рака груди, но и для некоторых других видов опухолей.

Один из авторов работы профессор и директор Национального института рака Великобритании Грэг Хеннон (Greg Hannon) говорит, что под влиянием аспарагина опухолевые клетки быстрее переходят в форму, позволяющую им мигрировать из молочной железы по кровеносной системе. «В этом случае мы можем продемонстрировать на глубоком биохимическом уровне, как изменение в рационе может влиять на свойства клеток, которые имеют отношение к прогрессированию летального заболевания, – говорит Хэннон, – Но, конечно, пока выводы не подтвердятся в исследованиях на людях, этот метод не годится для самостоятельно профилактики рака». Также блокирование или ограничение аспарагина избавляет организм от самой опухоли, а лишь препятствует ее распространению.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

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