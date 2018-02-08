ВС РФ предложил масштабную реформу процессуального законодательства

Верховный суд внес в Госдуму законопроект, существенно упрощающий работу судей. По целому ряду дел суды в случае принятия законопроекта смогут принимать решения без мотивировочной части, а апелляции будет рассматривать один судья.

Законопроект предлагает внести соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и отдельные законодательные акты.

Согласно предложению Верховного суда, мотивировочная часть судебного решения сохранится лишь для дел, связанных с защитой прав детей, банкротствами и корпоративными спорами, а также с выселением россиян из их жилища.

Апелляции, которые сейчас рассматривает коллегия из трех судей, будут рассматриваться одним судьей.

Предложения поступили в Госдуму в рамках масштабной реформы судебной отрасли, о которой в январе заявил президент Владимир Путин на встрече с судьями по поводу 95-летия ВС.