МВД предложило ЦБ совместно проверить «Росгосстрах»

Заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил РБК, что МВД России направило в адрес регулятора предложение о совместной проверке «Росгосстраха». Сейчас Центробанку необходимо определить, есть ли в ней необходимость.

«[Прорабатываем] с точки зрения, во-первых, сутевой, потому что в банке "ФК Открытие" долгое время работала временная администрация, которая, конечно же, смотрела все бизнес-процессы дочернего общества ПАО "СК «Росгосстрах", и с этой точки зрения мы должны принять решение, есть ли необходимость с коллегами из МВД проводить проверку или же воспользоваться всеми теми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ», — пояснил Чистюхин.

В случае назначения проверки ведомствам придется определить ее формат, так как современное российское законодательство его не регламентирует.

По итогам девяти месяцев 2017 года чистый убыток «Росгосстраха» составил 35,32 млрд рублей, что на 60% больше, чем за тот же период 2016 года.

Михаил Задорнов, член совета директоров организации и председатель правления «Открытия», ранее заявлял, что положение «Росгосстраха» связано с тем, что его руководство ничего не делало для его улучшения и не собиралось менять бизнес-модель.

«По всей видимости, акционеры "Росгосстраха" предпочитали каким-то иным образом получать бенефит от владения компанией», — сказал Задорнов. Он также заявил, что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство».