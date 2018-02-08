Шесть российских легкоатлетов признали санкции за допинг

Шесть российских легкоатлетов отказались оспаривать санкции, веденные Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Речь идет о следующих спортсменах:

Анна Чичерова (прыжки в высоту) признала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на два года — по 30 июня 2018 года. Повторный анализ допинг-пробы спортсменки, отобранной во время Игр-2008 в Пекине, показал, что она применяла запрещенный препарат туринабол. Аннулированию подлежат все ее результаты с августа 2008 года по август 2010 года.

Кирилл Сухарев (прыжки в длину) признал использование запрещенных препаратов. Он дисквалифицирован на два года, начиная с 27 октября 2017 года. Все результаты спортсмена, начиная с 15 июля 2014 года, будут аннулированы.

Михаил Рыжов (спортивная ходьба) также признал использование запрещенных препаратов. Будут аннулированы все его результаты с 9 сентября 2012 года по 2 июня 2015 года.

Татьяна Андрианова (бег на средние дистанции) дисквалифицирована на два года с 22 февраля 2016 года за отклонения в паспорте крови. Часть ее результатов в 2010-2012 годах будут аннулированы.

Евгений Борисов (бег на 110 м с барьерами) дисквалифицирован на два года за употребление допинга — по 28 сентября 2019 года. На ЧМ по легкой атлетике в Берлине в 2009 году в его пробе был обнаружен туринабол. Часть результатов спортсмена в 2009-2011 годах будут аннулирована.

Юлия Зарипова (бег на 3 км с препятствиями) дисквалифицирована до 3 апреля 2018 года. Повторный анализ ее пробы с Олимпиады в Лондоне 2012 года показал наличие туринабола.