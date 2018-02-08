Шойгу простился с погибшим в Сирии пилотом Су-25 Романом Филиповым

Российское военное руководство, включая министра обороны Сергея Шойгу, 8 февраля простилось с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. Как сообщает РИА Новости, траурная церемония прошла на подмосковном военном аэродроме Чкаловский.

Замглавы Минобороны Николай Панков сказал: «Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества».

Вдове и дочери погибшего руководство Минобороны пообещало оказывать поддержку. «Его семья — жена Ольга Сергеевна и дочурка — останутся всегда в нашей большой армейской семье», — отметил Панков.

После траурного митинга гроб летчика в сопровождении почетного караула внесли в Ил-76, который доставит его на родину летчика в Воронеж.

Су-25 Филипова был сбит в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался и погиб в бою с боевиками, противостоящими сирийской правительственной армии, — подорвал гранату в окружении группы боевиков. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.