На Кубани задержали затушившего сигарету об икону студента

Полиция Краснодарского края задержала 18-летнего студента, который затушил сигарету об икону на входе в одну из церквей.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МВД, задержанный учится в Краснодарском монтажном техникуме. Икону он затушил на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская.

Полиция проверяет этот случай. «Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, если своими действиями задержанный оскорбил чувства верующих», — сообщили в главке.

При этом официальной причиной задержания молодого человека там назвали неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Студент доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ.

Как сообщает «Юга.ру», задержанный сам родом из Горячего Ключа. Снимки, на которых он тушит сигарету об икону, были размещены на его странице в Instagram.