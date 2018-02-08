СМИ сообщили о сотне погибших при ударе коалиции США по войскам Асада

В результате авиаудара, нанесенного силами коалиции США по сторонникам сирийского президента Башара Асада, погибли более сотни человек. Об этом на условиях анонимности рассказал Reuters американский чиновник.

Источник агентства утверждает, что большие потери говорят о массированной атаке. Сообщается, что против сирийцев в ней приняли участие около 500 человек при поддержке артиллерии, танков, ПЗРК и минометов.

Собеседник агентства заявил, что американское командование подозревает проправительственные войска в попытке захватить территории «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), освобожденные в сентябре 2017 года.

Напомним, ранее коалиция США сообщила об авиаударе, нанесенном по проправительственным войскам в ответ на нападение, которому она подверглась с их стороны.