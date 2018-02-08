Twitter впервые закрыл квартал с прибылью

Американская Twitter Inc. впервые за время своего существования закрыла квартал с прибылью, говорится в отчете компании (.pdf).

В IV квартале 2017 года Twitter Inc. получила 91 млн долларов прибыли против убытка в 167 млн долларов годом ранее.

До этого Twitter Inc., управляющая одноименной сетью микроблогов, терпела убытки все 12 лет своего существования.

На прибыль компания вышла благодаря значительному сокращению издержек начиная с октября 2017 года и хорошей отдаче от рекламных роликов.

После публикации отчета акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 26,5%.