ВЦИОМ оценил потенциальную явку на выборах-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный предстоящим президентским выборам. Согласно данным исследования, проводившегося в конце января, 71% респондентов решили, что «точно примут» участие в голосовании.

Еще 10% сообщили, что, скорее всего, придут и проголосуют. Примерно столько же (11%) пока не определились, идти ли им на выборы.

Точно решили не принимать участие в выборах 3% участников опроса, еще 3% сказали, что, скорее всего, не пойдут голосовать, 2% опрошенных затруднились с ответом.

Также ВЦИОМ задал вопрос о предпочтениях избирателей.

Согласно полученным данным, 69,9% из всех опрошенных выбрали бы действующего президента Владимира Путина.

На втором месте по популярности кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,2%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,9%). Еще 3,7% респондентов сообщили, что не будут участвовать в выборах, а 9,2% опрошенных затруднились с ответом.

Примерно по 1% участников опроса заявили, что проголосуют за Ксению Собчак, Григория Явлинского или другого кандидата (ВЦИОМ предлагал только зарегистрированных кандидатов на выбор). Еще 0,7% заявили, что испортят бюллетень.

Опрос проводился 26-28 января среди 3 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.