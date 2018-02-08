Теплоход со 127 пассажирами застрял во льдах по пути на Сахалин

В Охотском море застрял теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров. Судно не может пробиться сквозь льды к сахалинскому городу Корсаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные морского спасательного центра МЧС в Южно-Сахалинске.

«Просьбу о помощи капитан судна не подавал, опасность пассажирам сейчас не угрожает, "Игорь Фархутдинов" относится к судам ледового класса», — заявили, в свою очередь, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (цитата «Интерфакса»).

На борту «Игоря Фархутдинова» помимо пассажиров находится груз в 42 контейнерах. Судно вышло из села Малокурильское (остров Шикотан) 5 февраля.