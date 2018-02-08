Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде

Сборная России по керлингу во втором туре олимпийского турнира обыграла Норвегию в матче смешанных команд со счетом 4:3, сообщает Федерация керлинга России.

В первом матче пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли американцам Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона со счетом 9:3. Сразу после его завершения российских спортсменов пригласили на допинг-контроль.

Следующая встреча россиян, с командой Финляндии, состоится 9 февраля в 02:35 мск.