YouTube не обнаружил вмешательства России в референдум по Brexit

Компания YouTube не обнаружила свидетельств информационной кампании со стороны России с целью повлиять на результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщила директор компании по связям с госструктурами Джунипер Даунс, передает The New York Times.

По ее словам, в ходе внутреннего расследования «не было найдено свидетельств российского вмешательства в референдум по Brexit».

Она отметила, что были рассмотрены все рекламные объявления, имеющие какую-либо связь с Россией. И ничто не указывало, что эти сервисы использовались для вмешательства в проведение референдума.

Даунс выступила в Вашингтоне на слушаниях, посвященных расследованию появления «фейковых новостей». В слушаниях принимала участие делегация британского парламентского комитета по цифровым технологиям. Также на них присутствовали представители сервисов Google, YouTube, соцсетей Facebook, Twitter, телекомпаний CNN и CBS.