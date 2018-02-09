Россиянина задержали в Бангококе по запросу ФБР

Таиландская полиция задержала гражданина РФ — 31-летнего Сергея Медведева, который проживал в этой стране около шести лет, пишет местная газета The Bangkok Post со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Запрос на задержание поступил из Федерального бюро расследований (ФБР) США, говорится в сообщении.

По словам источников издания, Медведева считают «вторым человеком» в верхушке криминальной группировки Infraud, специализировавшейся на сбыте в «теневом» сегменте интернета краденых данных о банковских счетах и кредитных картах, оружия и наркотиков. Торговля велась за биткоины, уточнила газета.

При обыске у россиянина были изъяты компьютер, документы и виртуальная валюта — более 100 тысяч биткоинов.

Полиция Таиланда подтвердила, что в Бангкоке действительно проводился обыск, но раскрыть детали не пожелала, сославшись на «международный характер расследования». В заголовке статьи BP Медведев назван «русским гангстером».

Напомним, накануне министерство юстиции США сообщило о том, что 36 членам группировки Infraud были предъявлены обвинения — очно и заочно. В материалах следствия говорится, что группировка существует с 2010 года и включает около 11 тысяч человек со всего мира, а ущерб от их деятельности оценивается в 530 млн долларов. В списках минюста США по этому делу фигурирует еще один россиянин — Александр Новак. Также там есть два гражданина Украины — Алексей Клименко и Святослав Бондаренко, которого следователи считают основателем Infraud.

Примечательно, что имя Сергея Медведева в списке американского министерства юстиции не упоминалось.