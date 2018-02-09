Facebook тестирует новую функцию Downvote

Facebook приступил к тестированию кнопки Downvote, которая сообщит модераторам об оскорблениях в комментариях и поможет соцсети модерировать комментарии. Об этом пишет Verge.

Издание отмечает, что не стоит воспринимать Downvote как «дислайк», новая функция больше напоминает модерацию комментариев на Reddit.

Пока новая кнопка тестируется на ограниченной группе пользователей США.