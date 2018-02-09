В Москве первые переселенцы 9 февраля получат разрешение на осмотр квартир

Вечером 9 февраля московские власти выдадут разрешения на осмотр квартир в доме, построенном в рамках реновации и расположенном по адресу 4-я Парковая улица, 63Б,. Об этом рассказал ТАСС руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Жилой дом полностью готов под заселение. В благоустроенных квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса. Прилегающая территория приведена в полное соответствие с утвержденными требованиями к благоустройству. Сегодня вечером, в 18:00, выдадим жильцам ордера на осмотр квартир», - сказал он.

В новый дом переедут жильцы попавших в программу реновации домов №3 и 5 по улице Константина Федина. Левкин сообщил, что старые дома находятся в 300 метрах от нового здания. Москвичей ждут 340 новых квартир площадью 43,56 и 76,4 квадратных метров.

«Полы во входных холлах квартир, кухнях выполнены из керамогранита, в жилых комнатах - из ламината. Стены с обоями "под покраску". Ванные и санузлы полностью укомплектованы сантехническими приборами. В кухнях установлены мойки и электроплиты, все помещения квартиры оборудованными люстрами», - добавил Левкин.