Олимпиада-2018 официально объявлена открытой после зажжения огня

В завершение торжественной церемонии открытия 23-х зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане на стадионе был зажжен олимпийский огонь: это сделала серебряная призерка сочинской Олимпиады-2014 Кин Юн А, которая завершила символическую эстафету, стартовавшую в октябре в Греции.

Как отметили СМИ, сама церемония зажжения огня была оформлена в свойственном Южной Корее «технологичном стиле»: спортсменка поднесла факел к обустроенному на стадионе «костру» и воспламенила его, а потом оттуда поднялась пылающая выдвижная конструкция, которая вознесла огонь к вершине огромной чаши и, в свою очередь, подожгла ее.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин официально объявил зимнюю Олимпиаду-2018 открытой. Перед этим спортсмены, тренеры и судьи во всеуслышание прочли текст олимпийских клятв, в которых обещали следовать правилам Олимпийской хартии.

Напомним, в традиционном шествии национальных делегаций российские спортсмены участвовали под «нейтральным флагом» Олимпийского движения.