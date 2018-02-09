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09 февраля 2018, 18:08
Олимпийские игры Южная Корея

Олимпиада-2018 официально объявлена открытой после зажжения огня

Открытие Олимпиады-2018
Открытие Олимпиады-2018
pyeongchang2018

В завершение торжественной церемонии открытия 23-х зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане на стадионе был зажжен олимпийский огонь: это сделала серебряная призерка сочинской Олимпиады-2014 Кин Юн А, которая завершила символическую эстафету, стартовавшую в октябре в Греции.

Как отметили СМИ, сама церемония зажжения огня была оформлена в свойственном Южной Корее «технологичном стиле»: спортсменка поднесла факел к обустроенному на стадионе «костру» и воспламенила его, а потом оттуда поднялась пылающая выдвижная конструкция, которая вознесла огонь к вершине огромной чаши и, в свою очередь, подожгла ее.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин официально объявил зимнюю Олимпиаду-2018 открытой. Перед этим спортсмены, тренеры и судьи во всеуслышание прочли текст олимпийских клятв, в которых обещали следовать правилам Олимпийской хартии.

Напомним, в традиционном шествии национальных делегаций российские спортсмены участвовали под «нейтральным флагом» Олимпийского движения.

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