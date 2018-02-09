«Аэрофлот» ужесточил проверку габаритов и веса ручной клади

С 15 февраля 2018 года авиакомпания «Аэрофлот» ужесточает контроль над провозом ручной клади в своем базовом московском аэропорту Шереметьево и всех остальных аэропортах своей маршрутной сети. «Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Пассажирам придется прямо у стойки регистрации предъявлять весь свой багаж, ручную кладь и те вещи, которые они собираются взять в салон самолета «без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади».

Дополнительная проверка будет проводиться при выходе на посадку: там сотрудники или агенты «Аэрофлота» осмотрят ручную кладь, «с помощью специальных измерительных приборов» соотнеся ее габариты и вес с действующими ограничениями. Проверке подлежит и количество багажных мест.

В компании предупредили, что при превышении бесплатных норм ручной клади пассажир сможет сдать ее в качестве регистрируемого багажа, а если и его бесплатная норма будет превышена, то взимается дополнительная плата.

«В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором, "Аэрофлот" оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке», — пояснили в пресс-службе авиперевозчика.

В заявлении компании подчеркивается, что речь идет не об изменении норм провоза ручной клади, а только об ужесточении контроля над их соблюдением — причем по жалобам самих же пассажиров, которым в последнее время часто стало не хватать места для размещения ручной клади в салоне самолетов.