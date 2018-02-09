Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 13 лет колонии‍

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Хорошавину вменялось получение взяток на сумму более 500 млн рублей и легализация незаконно полученных доходов.

Помимо экс-губернатора по делу проходили его бывший заместитель Сергей Карепкин, экс -советник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов.

Хорошавин, Карепкин и Икрамов не признали свою вину во вменяемых им преступлениях. Борисов вину признал частично, попросив переквалифицировать статью обвинения с «Получения взятки» на «Содействие в получении взятки».