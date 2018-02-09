Сестра лидера КНДР прибыла на открытие Игр

В Южную Корею прибыла делегация из КНДР, в составе которой находится сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Об этом сообщает Associated Press.

Сестра северокорейского лидера примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

При этом во главе делегации находится номинальный глава государства Ким Ен Нам.

Как ранее сообщали СМИ, Ким Ё Чжон может пригласить главу Южной Кореи в КНДР.