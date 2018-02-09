Обвиняемого в кибермошенничестве россиянина экстрадировали из Испании в США

Адвокат Олег Губарев сообщил об экстрадиции обвиняемого американским правосудием в совершении киберпреступлений российского программиста Станислава Лисова из Испании в США, передает РИА Новости.

«Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда. Посольство Российской Федерации и уполномоченный по правам человека со своей стороны также сделали все возможное, чтобы защитить интересы Станислава», — рассказал адвокат, уточнив, что экстрадиция была осуществлена 19 января.

По словам Губарева, имелись веские юридические причины для отказа в экстрадиции, однако испанские власти не брали их в расчет. «Жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека остались без внимания. Все это заставляет нас думать о какой-то иной мотивации принятого решения», — пояснил адвокат.

Жалоба защиты Лисова была отклонена Конституционным судом Испании, после чего — в первых числах 2018 года — родственники программиста подали иск в Европейский суд по правам человека.

Россиянина задержали в Барселоне год назад, а суд состоялся в Мадриде 20 июля. Лисов не признал свою вину, однако 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать его США. В начале сентября адвокаты программиста обжаловали это решение, но жалоба была отклонена.

Испанское правительство одобрило экстрадицию 1 декабря, указав в постановлении, что Лисов подозревается правоохранительными органами США в создании «банковского трояна» NeverQuest и похищении 855 тысяч долларов с его помощью, в попытках осуществления «незаконных финансовых операций на 4,4 млн долларов» и продаже полученной незаконным путем чужой личной информации на «черном рынке».