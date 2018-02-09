ЦБ РФ рекомендовал банкам сделать кредитную ставку плавающей

Банк России рекомендует банкам увязать ставки по кредитам с ключевой ставкой, включив соответствующий пункт в стандартные договоры с клиентами — о возможности изменения процентной ставки в случае изменения ключевой. Кроме того, в документе следует прописать «параметры таких изменений», говорится в письме за подписью первого заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева, опубликованном накануне в «Вестнике Банка России».

На данный момент ключевая ставка Банка России — 7,75% годовых, однако на сегодняшнем заседании Центробанка, первом в нынешнем году, ее могут понизить (по прогнозам аналитиков, на 25 б.п. — до 7,5%).

Российский рынок банковских кредитов работает по фиксированным ставкам, тогда как последнее предложение Центробанка предусматривает введение плавающей ставки, которая, по словам первого зампреда ВЭБа Николая Цехомского, является обычным явлением в западной практике. «В России же это скорее исключение, поскольку клиенты еще хорошо помнят, что она может и резко вырасти», — пояснил эксперт.

По мнению большинства участников рынка, соблюдение рекомендации ЦБ возможно лишь «точечно» — в наиболее конкурентных сегментах, например, при выдаче ипотечных кредитов и в целом там, где банкам выгодно «сохранить хорошего заемщика».