Мемория. Василий Жуковский

9 февраля 1783 года родился поэт Василий Жуковский

Личное дело

Василий Андреевич Жуковский (1783 – 1852) родился в имении Мишенское в Тульской губернии. Он был незаконнорожденным сыном помещика Афанасия Бунина от турчанки Сальхи, попавшей в русский плен при штурме крепости Бендеры. Фамилию получил от своего восприемника при крещении Андрея Жуковского, обедневшего дворянина, который жил в доме Бунина и по его просьбе усыновил мальчика.

В 1797 году был принят в Благородный пансион при Московском университете. Он увлекается литературой и уже сам сочиняет стихи. Окончил пансион в 1800 году, получив серебряную медаль, его имя было помещено на мраморной доске в числе лучших выпускников. Стал служить в бухгалтерском столе Главной соляной конторы, одновременно занимаясь литературным творчеством. Зарабатывает также переводами с немецкого и французского пьес и романов. В 1801 году становится одним из основателей «Дружеского литературного общества».

Жуковский стремится заниматься только литературным трудом, служба в соляной конторе его тяготит. Но родные его против ухода со службы. Однако в 1802 году в результате конфликта с начальством Жуковский вовсе перестает являться в контору. Из-за этого он попадает под арест и ему даже угрожает суд, но все завершается просто отставкой «для определения к другим делам». Жуковский отправляется из Москвы в Мишенское.

Известность Василию Жуковскому принес перевод элегии Томаса Грея «Сельское кладбище», который Карамзин опубликовал в «Вестнике Европы». В Мишенском он по просьбе своей сводной сестры дает уроки ее дочерям Маше и Саше. Маша Протасова становится его музой. Влюбленные мечтают пожениться, но мать Маши запрещает это, считая недопустимым брак между родственниками. Жуковский много лет добивался возможности жениться на Маше, но безуспешно.

Он продолжает заниматься литературой, переводами, и в 1807 году по рекомендации Карамзина и Хераскова он становится редактором «Вестника Европы». Помимо стихов он пишет для журнала статьи, критические заметки, рецензии, переводы. Способствует публикации стихов Батюшкова, Вяземского, Давыдова и других поэтов, пишущих в новом в ту пору романтическом духе. На страницах «Вестница Европы» в 1808 году появляется этапное для Жуковского и русского романтизма стихотворение – баллада «Людмила», вольный перевод «Леноры» немецкого поэта Готфрида Бюргера. Позже Жуковский начинает создавать и оригинальные баллады, среди которых более всего читателям запомнилась «Светлана».

После начала войны с Наполеоном в 1812 году Жуковский вступает в ополчение, получив чин поручика. В день Бородинской битвы его полк стоял в резерве, и Жуковский «слышал свист нескольких ядер и канонаду дьявольскую». В Тарутинском лагере он был прикомандирован к походной типографии при главной квартире армии, которая служила центром официальной пропаганды. Многие тексты листовок, выходивших в этой типографии, были стихотворениями Жуковского, например, «К старцу Кутузову» (позднее известно под названием «Вождю победителей»). Но наиболее популярной стала большая романтическая ода «Певец во стане русских воинов», первые варианты которой расходились по армии в рукописных копиях. Также Жуковский командирован в Орел, где ему был поручен за размещением пяти тысяч раненых и армейскими закупками. Был награжден орденом Анны второй степени. С наступающей русской армией Жуковский дошел до Вильно. Там он тяжело заболел и остался в городе. После выздоровления произведен в штабс-капитаны и отправлен в бессрочный отпуск.

Жуковский возвращается к литературе. Он становится секретарем общества «Арзамас» и активно участвует в полемике арзамасцев с «Беседой любителей русского слова». В 1817 году становится учителем дает уроки русского языка будущей императрице Александре Федоровне; а в 1826 году Николай I приглашает Жуковского стать воспитателем наследника престола, будущего императора Александра II. Жуковский составляет подробную программу образования будущего самодержца. Он был наставником Александра до 1841 года, сопровождал его в путешествиях по Европе и России.

В 1841 году он вышел в отставку в чине тайного советника с пожизненным пансионом. Он женился на дочери своего друга немецкого художника Гергарда Рейтерна. Венчание Жуковского и Елизаветы Рейтерн проходило дважды: в православной и лютеранской церквях. Супруги жили в Дюссельдорфе, затем во Франкфурте-на-Майне, в Баден-Бадене, в Страсбурге, в Базеле, в Берне, снова в Баден-Бадене. У них рождаются дочь Александра и сын Павел. Здоровье Жуковского постепенно ухудшается, особенно страдает зрение, он полностью ослеп на один глаз. 2 (24) апреля 1852 года Василий Жуковский умер в Баден-Бадене.

И.Ф. Реймерс. Портрет Василия Андреевича Жуковского. 1837 hermitagemuseum.org

Чем знаменит

Крупнейший поэт русского романтизма, особенно известный своими балладами. Пушкин признавал Жуковского своим учителем. Среди переведенных им произведений наиболее известны «Орлеанская дева» Шиллера, «Шильонский узник» Байрона, затем переводит «Ундину» де Ламотт Фуке. Также Жуковскому принадлежат перевод «Одиссеи», «Наль и Дамаянти» (фрагмент «Махабхараты»), «Рустем и Зораб» (фрагмент «Шахнаме» Фирдоуси), эти переводы отмечены высокими художественными достоинствами, но следует помнить, что греческого, санскрита и персидского языков Жуковский не знал, при работе пользовался переводами этих произведений на европейские языки, а его перевод часто оказывается слишком вольным.

О чем надо знать

Куда меньшую известность Василий Жуковский имеет в качестве художника. Между тем художником он был профессиональным, обучался живописи и рисованию еще в Благородном пансионе, затем учился гравюре у профессора рисования Дерптского университета Карла Зенффа. Во время путешествий по Европе общался со многими известными художниками, в том числе Жаном Энгром, Каспаром Фридрихом, Бертелем Торвальдсеном, Иоганном Овербеком. Известно около двух тысяч графических и акварельных рисунков Жуковского. В основном они представляют собой пейзажи различных мест в Европе и в России, где Жуковский побывал. Их можно рассматривать как своеобразный дневник. Посещая Веймар, он рисует дом, где жил Гёте, путешествуя по берегам Женевского озера – Шильонский замок, особый цикл составляют рисунки, сделанные во время путешествия по России с цесаревичем Александром. Рисовал он также портреты, иллюстрации к своим произведениям. Много работал в технике офорта и литографии, были изданы альбомы гравюр по его рисункам «Шесть видов Павловска…», «Виды месторождения В. Жуковского, им самим же гравированные», «Путеводитель по саду и городу Павловску…», иллюстрации к элегии Грея «Сельское кладбище». Выступал Жуковский и в области художественной критики, открыв в «Вестнике Европы» раздел «Обозрение произведений искусства», где публиковались гравюры с картин зарубежных художников с комментариями Жуковского.

Прямая речь

Безмолвное море, лазурное море,

Стою очарован над бездной твоей.

Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,

Тревожною думой наполнено ты.

Безмолвное море, лазурное море,

Открой мне глубокую тайну твою:

Что движет твое необъятное лоно?

Чем дышит твоя напряженная грудь?

Иль тянет тебя из земныя неволи

Далекое, светлое небо к себе?..

Таинственной, сладостной полное жизни,

Ты чисто в присутствии чистом его.

Ты льешься его светозарной лазурью,

Вечерним и утренним светом горишь,

Ласкаешь его облака золотые

И радостно блещешь звездами его.

Василий Жуковский «Море. Элегия» (фрагмент)

Мой друг, хранитель ангел мой,

О ты, с которой нет сравненья,

Люблю тебя, дышу тобой;

Но где для страсти выраженья?

Во всех природы красотах

Твой образ милый я встречаю;

Прелестных вижу - в их чертах

Одну тебя воображаю.

Беру перо - им начертать

Могу лишь имя незабвенной;

Одну тебя лишь прославлять

Могу на лире восхищенной.

С тобой, один, вблизи, вдали.

Тебя любить - одна мне радость;

Ты мне все блага на земли;

Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

В пустыне, в шуме городском

Одной тебе внимать мечтаю;

Твой образ, забывая сном,

С последней мыслию сливаю;

Приятный звук твоих речей

Со мной во сне не расстаётся;

Проснусь - и ты в душе моей

Скорей, чем день очам коснётся.

Ах! мне ль разлуку знать с тобой?

Ты всюду спутник мой незримый;

Молчишь - мне взор понятен твой,

Для всех других неизъяснимый;

Я в сердце твой приемлю глас;

Я пью любовь в твоём дыханье...

Восторги, кто постигнет вас,

Тебя, души очарованье?

Тобой и для одной тебя

Живу и жизнью наслаждаюсь;

Тобою чувствую себя;

В тебе природе удивляюсь.

И с чем мне жребий мой сравнить?

Чего желать в столь сладкой доле?

Любовь мне жизнь - ах! я любить

Ещё стократ желал бы боле.

Василий Жуковский «Песня»

Оригинальные произведения Жуковского представляют собою великий факт и в истории нашей литературы, и в истории эстетического и нравственного развития нашего общества; их влияние на литературу и публику было безмерно велико и безмерно благодетельно. В них, еще в первый раз, русские стихи явились не только благозвучными и поэтическими по отделке, но и с содержанием. Они шли из сердца к сердцу; они говорили не о ярком блеске иллюминаций, не о громе побед, а о таинствах сердца, о таинствах внутреннего мира души... Они исполнены были тихой грусти, кроткой меланхолии, – а это элементы, без которых нет поэзии. Правда, в стихах Жуковского то, что бы должно оставаться только элементом, было, напротив, и альфою и омегою его поэзии; но таково было требование времени, таков был ход исторического развития нашей литературы: Жуковский, в этом случае, думая служить искусству, служил обществу, развивая его эстетическое и нравственное чувство и приготовляя его к приятию истинной поэзии. Державина тогда превозносили, но стихотворения его не были настольного книгою у молодого человека и не прятались под изголовье красавицы. Стихи Карамзина и Дмитриева удовлетворяли не всех, и ими восхищались только записные любители литературы, а прочие превозносили их более из приличия. От торжественных од у публики уже заложило уши, и она сделалась глуха для них. Все ждали чего-то нового, а между тем к восприятию истинной поэзии, в смысле искусства, еще далеко не были готовы. Тогда явился Жуковский с своими унылыми и задушевными стихотворениями, которые все сделали свое дело, принесли свою пользу.

Виссарион Белинский «Русская литература в 1841 году»

итать стихотворцев не каждого особенно, но всех одинакового рода вместе; частный характер каждого сделается ощутительнее от сравнения. Например, Шиллера, как стихотворца в роде баллад, читать вместе с Бюргером; как стихотворца философического — вместе с Гёте и другими; как трагика — вместе с Шекспиром; чтение Расиновых трагедий перемешивать с чтением Вольтеровых, Корнелевых и Кребийоновых. Эпических поэтов перечитывать каждого особенно, потом вместе те места, в которых каждый мог иметь один с другим общее: дабы узнать образ представления каждого. Сатиры Буало с Горациевыми, Поповыми, Рабенеровыми и Кантемировыми. Оды Рамлеровы, Горациевы с одами Державина, Жан-Батиста Руссо и прочих. Или не лучше ли читать поэтов в порядке хронологическом, дабы это чтение шло наравне с историею и история объясняла бы самый дух поэтов, и потом уже возобновить чтение сравнительное. Первое чтение было бы философическое, последнее — эстетическое; из обоих бы составилась идея полная

Из планов занятий Жуковского с сестрами Протасовыми

В своей великолепной версии бюргеровской «Леноры», где мускулистость его стиха достигает иногда пушкинской силы, Жуковский не позволил себе даже намекнуть, что любовников, скачущих в ночи на коне, манит к себе «брачное ложе», «брачная постель». Всюду, где у Бюргера упоминается постель (Brautbett, Hochzeitbett), Жуковский целомудренно пишет: ночлег, уголок, приют… <…> Нужно ли говорить, что те строки, где Бюргер непочтительно называет иерея — попом и сравнивает пение церковного клира с «кваканьем лягушек в пруду», Жуковский исключил из своего перевода совсем.

Корней Чуковский «Высокое искусство»

Одиннадцать фактов о Василии Жуковском

Первым опубликованным стихотворением Жуковского стало «Майское утро», напечатанное в 1797 году в журнале «Полезное и приятное препровождение времени».

Жуковский был первым русским переводчиком «Дон Кихота», правда, перевел его не с испанского, а с французского.

Жуковского признавал своим поэтическим наследником Державин: «Тебе в наследие, Жуковский, я ветху лиру отдаю».

Пользуясь своим положением воспитателя наследника престола, Жуковский неоднократно хлопотал перед императором за опального А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, по его просьбам была облегчена участь осужденных декабристов, А. И. Герцена.

После смерти Пушкина Жуковский добился разрешения забрать его бумаги и подготовил издание его сочинений. Ему пришлось внести в пушкинские стихи ряд изменений, чтобы преодолеть цензуру. Так, вместо попа, у которого служил Балда, появился «купец Кузьма Остолоп, по прозванью Осиновый лоб», а «александрийский столп» из стихотворения «Памятник» превратился в «Наполеонов столп», то есть в Вандомскую колонну в Париже.

Жуковский был инициатором выкупа Тараса Шевченко из крепостной зависимости. Жуковский попросил Карла Брюллова написать его портрет, затем портрет был разыгран в лотерею, где были собраны необходимые для выкупа 2500 рублей. Шевченко в знак благодарности посвятил Жуковскому свою поэму «Катерина».

Благодаря знаменитой балладе Жуковского в широкое употребление вошло имя Светлана, придуманное в 1802 году филологом и поэтом Александром Востоковым.

В 1833 году Жуковский написал стихотворение, которое он назвал «Молитва русского народа», с 31 декабря того же года этот текст, положенный на музыку Алексея Львова, под названием «Боже, Царя храни!» стал официальным гимном Российской империи.

Среди написанных Жуковским сказок есть вариант сказки об Иване Царевиче и Сером Волки, причем Волк в финале становится воспитателем царских детей, которым дает «полезные для сердца наставленья», и получает дворянский герб – «в червленом поле волчий хвост под графской короной».

Композитор Михаил Глинка вспоминал: «Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, Жуковский искренно одобрил мое намерение и предложил мне сюжет «Ивана Сусанина». Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении; я находил в [ней] много оригинального, характерно русского. Жуковский хотел сам писать слова и для пробы сочинил известные стихи: Ах, не мне бедному, ветру буйному (Из трио с хором в эпилоге). Занятия не позволили ему исполнить своего намерения…».

Одну из своих шуточных баллад Жуковский подписал псевдонимом «Маремьян Данилович Жуковятников, председатель комиссии о построении Муратовского дома, автор тесной конюшни, огнедышащий экс-президент старого огорода, кавалер трех печенок и командор Галиматьи».

Материалы о Василии Жуковском

Статья о Василии Жуковском в русской Википедии

Василий Жуковский в проекте «Хронос»

Статья о Василии Жуковском в энциклопедии «Кругосвет»

Сочинения в электронной библиотеке Максима Мошкова

Василий Жуковский в Фундаментальной электронной библиотеке «Русская литература и фольклор»