09 февраля 2018, 16:20
Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына
На открытии Олимпийских игр сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон встретилась с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщает Associated Press.
Она приехала в составе сборной КНДР, «широко улыбалась» в ответ на приветствия и пожала южнокорейскому президенту руку. Аналитики отмечают, что сестра северокорейского лидера была делегирована на Олимпиаду чтобы продемонстрировать политическую открытость руководства КНДР. Ким Ё Чжон стала первым членом своей семьи, посетившим Южную Корею после войны 1950-1953 года.
В Южную Корею прибыла Ким Е Чжон - младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына https://t.co/JiPKOWCEow pic.twitter.com/zx8qNLHGKC— LIGAnews (@liganews_net) 9 февраля 2018 г.
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