CAS объяснил свое решение по искам россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS), выездное представительство которого в настоящее время находится в южнокорейском Пхенчхане, где проходят зимние Олимпийские игры, обнародовал мотивировочную часть решения по искам 42 российских спортсменов.

В ее тексте, опубликованном пресс-службой организации, говорится, что иски, которые россияне подавали на решение МОК не приглашать их к участию в Олимпийских играх, были отклонены спортивным арбитражом, поскольку «заявители не смогли доказать, что способ, с помощью которого комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) оценивали возможность допуска россиян к Играм-2018, был дискриминационным или несправедливым».

Ранее стало известно, что иски российских спортсменов были отозваны из швейцарского спортивного арбитражного суда.