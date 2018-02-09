Мутко отреагировал на решение о недопуске россиян к Играм

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение CAS о недопуске атлетов из России к Олимпиаде. Его слова приводит ТАСС.

«Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная», — отметил вице-премьер.

По мнению Мутко, подобного рода деятельность МОК не добавляет ему авторитета в глазах болельщиков. «Эта процедура приглашения или неприглашения, как у коммерческого частного клубного турнира. Это все-таки олимпийские игры», — заключил он.

Как заявил Мутко «Интерфаксу», он считает решение CAS предсказуемым, а процедуру МОК по приглашению спортсменов «непрозрачной, противоречивой, не добавляющей авторитета ее авторам, создается иллюзия, что это частная вечеринка, и критериев допуска на нее много».