Басманный суд разрешил Али Ферузу выехать в «третью страну»

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (Али Феруз) получил разрешение выехать в «третью страну» от Басманного суда Москвы. Ранее аналогичное решение принял Московский городской суд, напоминает «Интерфакс».

По словам судьи Елены Ленской, постановление Басманного суда Москвы от 21 ноября об административном выдворении Нурматова в Узбекистан решено «приостановить на основании применения к нему норм правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека». Срок приостановки постановления — до рассмотрения жалобы журналиста в суде.

Вплоть до этого времени Нурматов должен содержаться в московском ЦВСИГ (центре временного содержания для иностранных граждан), хотя при этом, как отметила Ленская, «на основании письменного ходатайства и при наличии проездных документов» имеет полное право «покинуть центр по собственному желанию».

Адвокат Али Феруза Даниил Хаймович подчеркнул, что его клиент может уже на следующей неделе уехать в Германию, куда у него имеются билеты на 15 февраля. «Формальных ограничений на выезд в третью страну больше нет, так как имеется два разъяснения по обоим постановлениям. Будет подано заявление в ЦВСИГ и все необходимые документы, после чего приставы обеспечат его доставку в аэропорт», — пояснил он.

Напомним, на прошлой неделе Мосгорсуд подтвердил законность постановления Басманного суда от 1 августа — о выдворении журналиста из России в Узбекистан и штрафе в размере 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в РФ, но приостановил исполнение этого постановления до того, как жалоба журналиста будет рассмотрена в ЕСПЧ.

Также суд разрешил Али Ферузу покинуть Россию путем выезда в третью страну по письменному ходатайству после предоставления «других необходимых документов».

Сам журналист заявил, что не хочет «получать убежище и легализовываться в России», а в Узбекистан вернуться не может, так как из-за профессиональной деятельности подвергался там преследованиям и даже пыткам.