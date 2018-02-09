Эксперты РАНХиГС выбрали оптимальный сценарий повышения пенсионного возраста

Экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева подготовили доклад под названием «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски», в котором предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России, оценив эффект и социальные риски от каждого. Оптимальным они сами считают «увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно», передает РБК.

По мнению экспертов, бездействие «влечет высокие социальные и политические риски: рост социальной напряженности, еще большее распространение бедности, снижение экономической активности, теневизацию экономики и прочее», однако пенсионная реформа должна проводиться с серьезными демографическими ограничениями.

Если российские мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, вероятность дожить до пенсионного возраста и потом еще прожить на пенсии более-менее долго станет одной из минимальных в развитых странах (меньше, чем в странах-антирекордсменах — на Украине, в Белоруссии, Литве и Болгарии). Женщины живут на пенсии дольше мужчин, и при повышении пенсионного возраста россиянок до 60 лет показатели РФ окажутся на среднем уровне — между Швецией и Словакией), однако если его повысить до 63 лет, то, как и в случае с мужчинами, Россия попадет в число аутсайдеров.

Тем не менее, эксперты РАНХиГС рекомендуют повысить пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин — но постепенно (не быстрее 3-6 месяцев в год), чтобы рынок труда и само население успевали адаптироваться.

Экономисты советуют властям обеспечить прозрачность расходования пенсионных средств при повышении пенсионного возраста, чтобы россияне видели плюсы от того, что будут работать дольше. «Важно объяснить гражданам, что определенная часть вырученных средств будет направлена на увеличение размера пенсий, а не только на экономию средств бюджета», — говорится в докладе. Иначе, предупредили его авторы, у населения может возникнуть вполне обоснованное социальное сопротивление, способное помешать любым дальнейшим пенсионным реформам.