Песков рассказал о подготовке майского визита Макрона

В мае 2018 года может состояться визит в Россию президента Франции Эммануэля Макрона, и приготовления к нему уже начались, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведется подготовка такого визита», — цитирует РИА Новости ответ представителя Кремля на вопрос журналистов о том, существует ли договоренность о приезде французского лидера.

Сегодня между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которых они обменялись мнениями «по актуальным вопросам российско-французских отношений». Речь шла в том числе и о подготовке к визиту Макрона в Россию: он собирается принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, президенты РФ и Франции обсудили вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями и инвестиционной проблематикой, и в этой части беседы Владимир Путин рассказал французскому коллеге о результатах своей недавно состоявшейся встречи с представителями крупного бизнеса Франции.