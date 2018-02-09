Зарубежные инвесторы отказались вкладываться в «Турецкий поток»

Зарубежные банки отказались вкладывать средства в строительство газопровода «Турецкий поток». Об этом пишут «Ведомости».

Теперь «Газпрому» предстоит вложить в проект около 7 миллиардов долларов.

Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов подтвердил, что с большой долей вероятности магистраль будет строиться за счет средств российской компании. Впоследствии «Газпром» планирует вернуть после ввода в эксплуатацию часть затрат за счет выпуска проектных облигаций, как это было в случае с «Северным потоком».

Круглов подтвердил, что в нынешней ситуации привлечение стороннего финансирования маловероятно, но по завершении строительства задействовать зарубежные банки и инвесторов будет легче.