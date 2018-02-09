Вилла римского времени найдена на территории английской школы

Частная школа Кингс Хай Скул в городе Уорик теперь может похвастаться необычной для школы достопримечательностью. В ходе предварительных раскопок перед строительством нового здания археологи обнаружили на школьном участке виллу римской эпохи.

Здание размером 28 метров в длину и 14,5 метров в ширину было построено во II веке н. э. и использовалось до IV века. Вероятно оно стояло на территории достаточно крупного поместья, простирающегося до реки Эйвон. Постройка была не только жилой, но и выполняла хозяйственные функции: археологи нашли остатки печей для сушки снопов перед молотьбой. Руководитель раскопок Кэролайн Ранн говорит, что историки не подозревали о наличии римской виллы в этом месте.

Фото: Stratford Herald

«Это захватывающая находка и неоценимый опыт для школы, ученики и сотрудники имели возможность увидеть раскопки собственными глазами, – говорит сотрудник школы и секретарь Фонда независимых школ Уорика Саймон Джонс, – команда археологов графства была счастлива поделиться своим энтузиазмом. Находка, мы надеемся, вдохновит археологов будущих поколений».

Планируется, что после окончания раскопок остатки строения останутся на месте обнаружения и будут доступны для осмотра через прозрачные панели в полу новой школы. Первый этап строительства завершится в сентябре 2019 года.