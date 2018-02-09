Путин выразил надежду на отход Запада от политики санкций

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин отметил, что из-за нарастания в мире конкуренции церемониться ни с кем не станут. Об этом информирует РИА Новости.

«Нам нужно говорить и о том, что новая технологическая волна серьёзно меняет ландшафт мировой экономики, вот что самое главное. Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой. Будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры, и естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться», — сказал Путин.

Глава государства предупредил, что в глобальной бизнес-среде в ход могут пойти любые формы давления. Путин подчеркнул, что антироссийские санкции, очевидно, носят не конъюнктурный характер и сохранятся на какую-то перспективу.

«Но, повторяю, всё-таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнёрами в нужном направлении», — сказал Путин.

Он рассказал о прошедшей недавно встрече с представителями крупного французского бизнеса и телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент отметил, что его собеседник согласился с тезисом, что ограничения международных деловых отношений являются тупиковым путем развития. Он приводит к упущенной выгоде и прямым убыткам.

Путин предположил, что странам Запада надоест политика введения санкций, и отношения с РФ нормализуются.

Президент также сообщил о своем намерении в послании Федеральному собранию затронуть тему создания комфортных условий для инвестиций, устранения барьеров и облегчение в целом работы бизнеса в России.

«И, конечно, будем настраивать систему профессионального и высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей. Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию», — цитирует президента ТАСС.